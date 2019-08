Hasselt -

Donderdagavond rond 22.00 uur is een jonge vrouw, die vermoedelijk naar huis reed in Kuringen, met haar wagen in het Albertkanaal terecht gekomen. Dat gebeurde op de Nijverheidskaai, bijna pal tegenover de pop-up bar Bar Kaai. Daar zagen heel wat bezoekers het ongeval live gebeuren.