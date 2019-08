Club Brugge heeft zich vanochtend tussen 10u30 en 12u verzekerd van dertig miljoen euro aan transferinkomsten. 18 miljoen voor Arnaut Danjuma, 12 miljoen voor Marvelous Nakamba. Om dat even in perspectief te stellen: dat is ongeveer evenveel als alle Belgische clubs samen een aantal jaar geleden binnenhaalden op een hele zomer (die van 2012 of die van 2010, bijvoorbeeld). Alle transferrecords liggen aan diggelen, en de mercato is nog maar halverwege.