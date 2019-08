Een dertiger uit Zoutleeuw haalde woensdagavond uit naar een agent tijdens een controle. De man sloeg de politieman recht in het gezicht en de andere agenten moesten de agressieveling overmeesteren.

Rond 20.15 uur kreeg de politie van zone Getevallei (Tienen - Landen) een oproep voor een verdachte auto in de Hespensesteeg in Linter. In de auto met Franse nummerplaten zat een man die onmiddellijk ...