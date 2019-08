David Goffin begint met valse noot aan Amerikaans hardcourtseizoen

David Goffin (ATP 18) heeft in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Washington (hard/1.895.290 dollar) de duimen moeten leggen tegen Yoshihito Nishioka (ATP 77). De Japanner haalde het in 2 uur en 41 minuten met 6-7 (5/7), 6-2 en 7-6 (7/5).

Voor Goffin was het zijn eerste wedstrijd sinds hij op 10 juli op het gras van Wimbledon in de kwartfinales verloor van Novak Djokovic. In de eerste ronde van het Citi Open was hij als zevende reekshoofd vrij. Vorig jaar haalde hij er nog de kwartfinales.

Tegen Nishioka had Goffin een keer eerder gespeeld. In 2016 versloeg hij de Japanner in Tokio met 7-5 en 6-2.

Yoshihito Nishioka speelt in de achtste finales tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 52). Die klopte de Fransman Gilles Simon (ATP 33) met 6-4 en 7-6 (7/5).