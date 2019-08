Bella en Gigi kent iedereen, maar wie zijn die andere mysterieuze Hadid-zussen?

De Amerikaanse topmodellen Bella en Gigi Hadid zijn niet uit modemagazines weg te denken en ook hun kleine broer Anwar timmert aan zijn modellencarrière. Maar wist je dat de Hadid-zusjes eigenlijk met vier zijn in plaats van twee? Marielle en Alana delen dezelfde vader, maar geen leven in de schijnwerpers.

Mohamed Hadid en zijn verloofde Shiva Safai Foto: ISOPIX

Het Nederlandse model Yolanda Hadid (54) was van 1994 tot 2000 samen met de Palestijnse zakenman Mohamed Hadid (70). Uit hun huwelijk kwamen drie kinderen voort: Gigi (24), Bella (22) en Anwar Hadid (20). Maar papa Hadid was eerder, tot 1992 getrouwd, met ene Mary Butler. Met haar kreeg hij ook twee dochters.

Zij heten Marielle (38) en Alana (34) en zijn dus de halfzussen van de drie bekendere Hadids. De twee oudere dochters kiezen bewust voor een leven uit de schijnwerpers. Bella en Gigi worden wel geregeld in hun gezelschap gezien. Zo spendeerden ze onlangs nog samen een vakantie op het Griekse eiland Mikonos ter gelegenheid van Alana’s verjaardag.

Marielle heeft twee kinderen, die luisteren naar de namen Coco en Colton. Alana, die nog geen gezin heeft, is ook actief in de modewereld. Ze werkt als personal shopper en heeft met de T-shirtlijn ‘Current Moji’ haar eigen merk, dat een eerbetoon is aan emoticons. Als de hele familie Hadid samenkomt, zijn ze in totaal met vijf kinderen en drie ouders. Mohamed Hadid, die nu verloofd is met het Iraanse model Shiva Safai (38), kan het immers nog steeds heel goed vinden met zijn ex Mary. Zij is door de jaren heen een vriendin van de familie geworden.