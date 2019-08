Zo ging Karen Damen van rood naar blond: “Met veel geduld en gezond haar”

Het kappersbezoek van tv-persoonlijkheid Karen Damen op woensdag is niet opgemerkt voorbijgegaan. Ze ging op één dag van een koperrode naar een frisse blonde coupe en deelde een foto van de transformatie op haar Instagrampagina. Is die switch voor iedereen makkelijk? We vroegen het aan haar kapper Yannick Bovy van het New Generation-kapsalon in Antwerpen.