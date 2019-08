Twee leden van de Duitse metalband Rammstein hebben afgelopen maandag elkaar gekust op een podium in Moskou. Gitaristen Paul Landers en Richard Kruspe deden dat uit protest tegen het homofobe beleid in Rusland. De kus komt een paar weken nadat een bekende LGBT-activiste, Jelena Grigorjeva, vermoord werd teruggevonden in Sint-Petersburg.