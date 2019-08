Kylian Hazard rijdt 240 km/u op snelweg: Cercle Brugge-speler is rijbewijs 15 dagen kwijt

Kylian Hazard, de bij Cercle Brugge voetballende broer van Thorgan en Eden, is woensdag rond 17.50 uur tegengehouden door de politie toen hij met een snelheid van meer dan 240 kilometer per uur over de E403 reed. Hij is zijn rijbewijs 15 dagen kwijt. De 23-jarige Hazard reed op de E403 richting Doornik, ter hoogte van Roeselare.