ANALYSE. Het grote dilemma van KRC Genk-coach Felice Mazzu

De strijd om een basisplaats wordt bikkelhard in Genk. En ook al maakten de bankzitters tot nu toe niet meteen indruk tegen Westerlo en Al-Raed, toch staat Felice Mazzu al vrij vroeg in het seizoen voor een dilemma: roteren of niet? De Genkse coach kan zich in augustus niet meteen misnoegde spelers veroorloven. Een woordje toelichting, twee dagen voor de trip naar KV Mechelen.