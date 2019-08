Marc Brys beseft dat STVV moeilijke avond tegemoet gaat in Brugge: “Zullen geen tien kansen krijgen”

STVV trekt vrijdagavond naar Brugge. Een aartsmoeilijke opdracht, de Kanaries wonnen er nog nooit en moeten met een gebrekkige aanval richting West-Vlaanderen. Boli heeft transferitis, Suzuki is nog niet speelgerechtigd. “Toch zullen we met lef en overtuiging voetballen ginder”, stelt Marc Brys.

