Het beautyritueel van actrice Liv Tyler telt 25 stappen. Maar is dat wel nodig?

Liv Tyler, de 42-jarige actrice en dochter van de 71-jarige wereldster Steven Tyler, heeft een hobby. Wat zeg ik? Ze heeft een pássie. Voor huidverzorging. Dat vertelt ze in een zestien minuten durend filmpje op de website van Vogue waarin ze haar 25 stappen tellende ochtend- en avondroutine uit de doeken doet. Heus, het is indrukwekkend dat de monteur dat stappenplan in zestien minuten gepropt heeft gekregen. Want er komt wel wat bij kijken, elke ochtend en avond daar in Tylers badkamer.