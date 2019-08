Waarom Tokio nog ver weg is voor de Yellow Tigers

Na de geslaagde Nations League beginnen de Yellow Tigers vrijdag toch met bescheiden ambities aan het olympisch kwalificatietornooi in Italië. Voor Britt Herbots, die dit jaar schitterde bij Busto Arsizio, is het een blij weerzien. “Ik ben altijd blij om terug te keren naar Italië of het nu voor vakantie, de club of een tornooi is.”