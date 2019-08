Bijna helft verbruikte stroom in Vlaanderen is groen

Het aandeel van groene stroom in de elektriciteit die vorig jaar geleverd werd in Vlaanderen is fors gestegen. Zo was 44,5 procent van de geleverde elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen uit het buiten- of binnenland. In 2017 was het maar 31,76 procent, blijkt dinsdag uit het nieuwste ‘brandstofmixrapport’ van de Vreg.

“2018 was het jaar van de groene energie”, dixit de Vlaamse energieregulator. Voorts was 31 procent van de geleverde elektriciteit afkomstig uit kernenergie en 24 procent uit fossiele energiebronnen.

“De toename van de groene energie is te kaderen in het toenemende bewustzijn rond het klimaat en het milieu bij de consumenten. En bij de grote bedrijven is er het bewustzijn rond duurzaamheid en ‘corporate responsability’“, legt Dirk Van Evercooren van de Vreg uit.

Beschikbare kerncentrales

Er is ook een verband met de fors lagere beschikbaarheid van de kerncentrales vorig jaar, maar dat is minder expliciet en eerder indirect. Het brandstofmixrapport gaat immers over de verbruikte stroom, en niet de geproduceerde stroom.

Zo is alle afgeleverde groene energie zeker niet geproduceerd in Vlaanderen: 22 procent komt uit Vlaanderen, de rest uit het buitenland, voornamelijk Scandinavië. Het gaat niet enkel om zonne- en windenergie, maar ook om biomassa, biogas, aardwarmte ... In totaal komt de helft van de afgenomen groene stroom uit waterkracht. De herkomst van al die hernieuwbare bronnen wordt via certificaten, ‘garanties van oorsprong’, gegarandeerd.

Consumenten kunnen via de ‘Herkomstvergelijker’ per leverancier nagaan wat de herkomst is van de elektriciteit. De tool is te vinden via https://www.vreg.be/nl/herkomst-stroom .