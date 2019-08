Kassa rinkelt ook in Charleroi: Victor Osimhen trekt naar Rijsel

Aanvaller Victor Osimhen heeft een contract voor vijf seizoenen ondertekend bij het Franse Lille. De 20-jarige Nigeriaan verlaat Charleroi. Met de transfer is een bedrag van twaalf miljoen euro gemoeid. Via bonussen kan die prijs nog oplopen tot 14 miljoen euro, plus 15% op de meerwaarde van de doorverkoop.

Osimhen werd vorig seizoen door de Karolo’s gehuurd van Wolfsburg. Met 20 doelpunten in 36 wedstrijden (alle competities) toonde hij zich heel doeltreffend. Charlerloi lichtte daarop de aankoopoptie en realiseert nu een mooie meerwaarde.

“LOSC is een heel goede club met een kwaliteitsvol project. Hier zijn goede spelers voortgebracht en er hebben ook grote Nigerianen gespeeld. Ik ben heel blij hier te zijn”, zegt Osimhen. “Ik ben nog jong, zit nog in een leerpoces en dit project is ideaal om mij verder te doen groeien.”

Osimhen telt vijf caps achter zijn naam en werd onlangs derde met zijn land op de Afrika Cup.