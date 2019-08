Vrouw van 107 deelt haar geheim voor een gelukkig leven: “Trouw nooit en eet Italiaans”

De Amerikaanse Louise Signore werd in 1912 in Harlem geboren en is met haar 107 lentes een van de oudste vrouwen ter wereld. Haar geheim voor een lang en gelukkig leven? “Dansen, Italiaans eten en nooit trouwen”, zei ze aan de nieuwszender CBS.

De jarige kreeg ter ere van haar verjaardag een feest in het Bartow Community Center in het New Yorkse Co-op City, waar honderd mensen naartoe kwamen. Een van de gasten was een reporter van de Amerikaanse nieuwszender CBS, die polste naar Signore’s geheimen voor een lang leven.

“‘Ik sport”, zei ze. “En ik dans nog steeds een beetje. Na mijn lunch speel ik bingo.” De vrouw denkt ook dat haar vrijgezellenbestaan een positieve invloed had op haar leeftijd. “Ik ben nooit getrouwd geweest. Ik denk dat een sleutel is voor een lang leven. Mijn zus wenste dat ze nooit was getrouwd.”

Italiaans eten

Een gezegende leeftijd bereiken is geen uitzondering in Signore’s familie. Diezelfde (getrouwde) zus mocht immers al 102 kaarsjes uitblazen. Hun moeder werd 97. Volgens de jarige met Italiaanse roots heeft al het bovengenoemde zeker een rol gespeeld, maar dan wel in combinatie met haar eetgewoontes. “Italiaans eten is erg goed voor je. Ik ben grootgebracht zonder frisdrank en cake.”

God bless this amazing woman who is 107 years old today! Big party with her friends and family in the Bronx. Lots of keys to living so long — including eating Italian food, dancing, and she emphasized never getting married ???? pic.twitter.com/YJUD9iD5s2 — Jessica Layton (@JLaytonTV) July 31, 2019

Italiaans eten kan geclassificeerd worden onder het mediterraan dieet, dat de laatste twee jaar door nieuwsmagazine U.S. News werd verkozen tot het beste dieet ter wereld. Wat houdt dat dan precies in? Respecteer de traditionele kookstijl van landen aan de Middellandse Zee. Dat betekent dat je veel vis, fruit, groenten en gezonde vetten zoals olijfolie eet. Deze gewoonte zou de gezondheid van je hart bevorderen en ziektes voorkomen.

