Lichaam van vermiste tiener teruggevonden in Ourthe

Het lichaam van de 15-jarige jongen die gisteren in de Ourthe viel, is teruggevonden. Duikers van de civiele bescherming en een sonar van de Scheepvaartpolitie uit Zeebrugge hebben de hele ochtend naar de jongen gezocht.

De Luikse tiener was met vrienden aan het spelen op de oever van de rivier, toen hij uitgleed en in de Ourthe is gevallen. Een van zijn vrienden trachtte hem nog met de moed der wanhoop uit het water te halen, maar is daar niet in geslaagd. De jongen slaagde er klaarblijkelijk ook niet in om de oever op eigen kracht te bereiken.

Gisteravond werd met man en macht tot ongeveer 20.30 uur naar de jonge drenkeling gezocht, maar helaas zonder succes. Daarom werd beslist om vandaag de grote middelen in te zetten: duikers van de civiele bescherming en een sonar van de Scheepvaartpolitie zijn ter plekke om de Ourthe over een vrij lange afstand stroomafwaarts van de plaats waar de jongen in het water is gevallen, volledig te doorzoeken.

Die zoektocht leverde rond de middag een droevig resultaat op: het levenloze lichaam van de jongen werd teruggevonden.