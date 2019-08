Jean-Marie Dedecker wil minderheidsregering met steun van Vlaams Belang

Het staat nog steeds in de sterren geschreven dat Vlaams Belang binnenkort de onderhandelingstafel over een nieuwe Vlaamse regering moet verlaten. Mogelijk volgt donderdag al het laatste gesprek met formateur Bart De Wever. Maar volgens Jean-Marie Dedecker, in mei nog lijstduwer voor N-VA, zou De Wever de extreemrechtse partij beter aan boord houden. “We moeten Vlaams Belang vragen gedoogsteun te geven aan een minderheidsregering.”