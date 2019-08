Gucci stelt hoofd diversiteit aan na kritiek

Het Italiaanse modemerk Gucci heeft iemand in dienst genomen om de diversiteit binnen het merk te garanderen. De vrouw heet Renée Tirado en moet erover waken dat het modehuis optimaal inclusief wordt.

Gucci heeft het de laatste maanden zwaar te verduren gekregen. Begin 2019 kwam het in opspraak door een trui die wel heel hard op de racistische karikatuur ‘blackface’ leek. In mei werd het merk met de vinger gewezen omdat het een hoofddeksel in de collectie heeft, geïnspireerd op een tulband. “Culturele appropriatie”, luidde de kritiek toen.

Renée Tirado, vroeger hoofd diversiteit en inclusiviteit bij Major League Baseball, is Gucci’s antwoord op de kritiek van de afgelopen maanden en een poging om diversiteit binnen het merk voortaan goed aan te pakken. Het is niet alleen haar doel om de werkvloer inclusiever te maken, ze zal ook focussen op de zakelijke keuzes van het luxelabel. In een persoonlijke statement licht CEO van het merk de beslissing Marco Bizzarri toe: “Ik ben ervan overtuigd dat Renée ons zal helpen de betekenisvolle verandering te creëren die we niet alleen in ons bedrijf, maar ook in de mode-industrie willen zien.”

Gucci is niet het eerste label dat een chef diversiteit aanstelt. Onder meer het Franse Chanel en het Britse Burberry gaven het voorbeeld. Eerder deze week kwam in het nieuws dat de succesformule - de uitbundige aanpak van Gucci-hoofdontwerper Alessandro Michele - weleens uitgewerkt zou kunnen zijn. De verkoopcijfers gaan immers omlaag.