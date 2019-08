Vice-wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand gaat voor het team van Sven Nys rijden

Nederlands kampioene en vice-wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand zal op 1 januari 2020 Telenet Fidea Lions vervoegen. De 30-jarige renster tekent een contract van twee jaar. Tegelijk verhuist ze naar het vrouwenteam van Trek-Segafredo

Afgelopen winter liet Lucinda Brand zich in het veld opmerken met maar liefst 7 overwinningen in 14 crossen. Haar opvallendste overwinningen waren het Nederlands Kampioenschap in Huijbergen en de wereldbekerwinst in zowel Tabor, Namen als Hoogerheide.

Verder toonde ze zich ook de sterkste in de Druivencross, Azencross en Bredene. Op het Wereldkampioenschap in het Deense Bogense moest ze als vice-wereldkampioene na een zenuwslopende wedstrijd enkel nipt de duimen leggen voor Sanne Cant. Ook op de weg kan Brand een schitterend palmares voorleggen, met o.a. tweemaal winst in het Nederlands kampioenschap, de Omloop het Nieuwsblad en de GP Plouay.

Vernieuwend concept

De Nederlandse is opgetogen met haar transfer. “De afgelopen winters bouwde ik al wat ervaring in het veldrijden op”, zegt ze. “Ik hou er enorm van en wil er graag meer mee doen in de toekomst. Ik wil het veld voorlopig wel met de weg blijven combineren, dus gingen we op zoek naar een vernieuwend concept. Toen kwam er een voorstel om voor Telenet Fidea Lions te rijden in de winter en Trek-Segafredo in de zomer. Dat sprak me meteen aan.”

Brand (links) werd op het WK in Bogense tweede achter Sanne Cant. Foto: Photo News

De focus blijft toch hoofdzakelijk op de weg gericht. “De weg blijft voorlopig de leidraad in mijn carrière, maar ik wil de komende jaren meer en meer focussen op de cross”, vertelt Brand. “Een uitgebalanceerd veldritprogramma komende winter met opbouw richting de kampioenschappen moet me liggen. Het definitieve programma zal in de loop van de komende weken uitgestippeld worden. Het doet deugd om in de winter in een ploeg te belanden die veldrijden ademt. Ik hoop vooral op technisch vlak nog progressie te boeken, al kan er ook wel nog kracht bij. Stiekem hoop ik ook enkele tips en tricks mee te krijgen. Ik ken mijn toekomstige Nederlandse ploegmaats Fleur Nagengast en Lars van der Haar al goed. Ik kijk ernaar uit ook de Belgen te leren kennen.”

Ook op de weg is de Nederlandse ambitieus. “Om mijn ambities op de weg waar te maken maak ik de overstap naar Trek-Segafredo”, gaat ze verder. “Ik ben op zoek naar een ploeg met ambitie, professionele faciliteiten en voldoende ondersteuning. Dat is niet altijd makkelijk in het vrouwenwielrennen, maar bij Trek-Segafredo voel ik meteen dat het goed zit op dat vlak. Ik krijg er ook vrijheid om mijn doelen te bereiken. Volgende zomer komen de Olympische Spelen in Tokyo eraan. Meteen na het veldritseizoen wil ik er ook staan in het hele klassieke voorjaar, tot Luik-Bastenaken-Luik eind april.”

Sven Nys tevreden

Ook Sven Nys is opgetogen met de komst van Brand. “Met Lucinda hebben we nog een toprenner aan ons damesteam toegevoegd”, aldus de sportief manager. “Lucinda is een erg getalenteerde atlete en we zijn er van overtuigd dat de ondersteuning van een gespecialiseerd cyclocrossteam haar prestaties in het veld ten goede zal komen. Dankzij de samenwerking tussen Telenet Fidea Lions en Trek-Segafredo zal ze het maximale uit haar capaciteiten kunnen halen, zowel op de weg als in het veld.”