En de vader van het kind van Rodanya is...

De papa van het kind van Rodanya - de vrouw die samen met Morgan deelnam aan Temptation Island - is bekend. Rodanya maakte zelf bekend dat ze toch nog met Morgan een kind kreeg. Maar dat maakt hun levens er allesbehalve makkelijker op.

Ook na de uitzending van ‘Temptation Island’ gaat het drama door. Vroeger gebeurde dat via actes de presence in lokale discotheken, tegenwoordig ook via YouTube. Want op haar videoprofiel heeft Rodanya, die in de recentste jaargang van het verleidingsprogramma deelnam met Morgan, het over wié nu de vader is van haar kind.

Rodanya en Morgan, nadat ze deelnamen aan het verleidingsprogramma.

Na Temptation gingen de twee uit elkaar, maar blijkbaar hebben ze nog afgesproken met elkaar. “Ik heb lang getwijfeld om het te zeggen”, zegt Rodanya in haar vlog. “Maar ik ga zijn naam gewoon noemen: Morgan is de vader van mijn kind. We hebben elkaar na ‘Temptation Island’ nog gezien en ik ben nu zwanger. Maar het was geen one night stand. Er is al veel ruzie en gezeik over geweest. Morgan is met andere dingen bezig, maar ik wil wel ouder zijn.”

Rodanya gaat het kind nu alleen opvoeden. “Ik wil gewoon dat mijn kind een vader heeft. Ik vind het heel jammer dat mijn kind geen papa heeft. Ik zal alle leegte invullen, mijn familie ook. Dit is gewoon klaar.”

De twee hadden alle banden verbroken, maar zien elkaar nu toch af en toe. Of ze ooit nog samenkomen, is niet duidelijk.