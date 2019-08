Woordvoerder Afghaanse vluchtelingen omgekomen in explosie toen hij zelf brand stichtte na echtelijke ruzie

De man die maandag zwaargewond was geraakt bij een explosie en een brand in Schaarbeek, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Uit het onderzoek naar de brand is intussen gebleken dat de man die zelf had aangestoken na een echtelijke ruzie. Het slachtoffer was een gekend figuur bij vluchtelingen en ngo’s die voor hen opkomen in Brussel. De man, Ahmad Samir Hamdard, trad jarenlang op als woordvoerder van het collectief voor Afghaanse vluchtelingen.

(Onder meer op de Facebookpagina van het ‘Collectif des sans-papiers’ wordt verslagen gereageerd op het overlijden)

De explosie vond maandagochtend omstreeks 06.55 uur plaats in de Vleugelstraat in Schaarbeek. Ter plekke stelde de brandweer een hevige rookontwikkeling vast op de eerste verdieping, aan de voorzijde van het gebouw. Aan de achterzijde werd een zwaargewond slachtoffer aangetroffen. Die man was volgens de brandweer uit het raam op de eerste verdieping gesprongen en werd met ernstige brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.

Het Brusselse parket opende een onderzoek naar de brand en liet daarvoor een brandexpert en het labo van de federale politie ter plaatse gaan. Uit dat onderzoek is intussen gebleken dat Ahmad Samir Hamdard zelf de brand zou aangestoken hebben na een echtelijke ruzie, aldus het parket. Nu de man is overleden, zal het onderzoek afgesloten worden.

De 35-jarige Hamdard was jarenlang de woordvoerder van het collectief voor Afghaanse vluchtelingen, en leidde in die hoedanigheid heel wat demonstraties en protestacties om mensen aan een verblijfsvergunning te helpen. Onder meer op de facebookpagina van het ‘Collectif Des Sans Papiers’ wordt met droefheid en verslagenheid gereageerd op zijn overlijden.