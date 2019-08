Officieel: Jonge Duivel Dodi Lukebakio is duurste transfer ooit voor Hertha BSC

Jonge Duivel Dodi Lukebakio (21) zet zijn carrière voort bij Hertha BSC. De nummer elf van de Bundesliga maakte zijn transfer donderdagmiddag bekend via Twitter. Hertha telt 20 miljoen neer voor Lukebakio, die daarmee hun duurste transfer ooit wordt. Lukebakio komt over van het Engelse Watford.

Vorig seizoen maakte Lukebakio nog furore in de Bundesliga als huurling bij Fortuna Düsseldorf. Aan de zijde van Benito Raman was het jeugdproduct van Anderlecht daar goed voor tien doelpunten en vier assists in de Bundesliga en nog eens vier goals in de DFB-Pokal.

Bij Hertha ondertekende de Assenaar een “langdurig contract”. Hij krijgt er rugnummer 28 en wordt er ploegmaat van Rode Duivel Dedryck Boyata, die in mei werd weggeplukt bij het Schotse Celtic.

“Hertha is een grote club in Duitsland en toonde heel veel interesse in mij”, zegt Lukebakio op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik was snel overtuigd dat ik naar Berlijn wilde. Ik hoop veel te spelen en doelpunten te maken.”

Hertha’s topman Michael Preetz omschrijft Lukebakio als een “dynamische aanvaller die niet alleen doelpunten kan maken maar ook oog heeft voor zijn teamgenoten”. “Het afgelopen seizoen heeft hij zijn kwaliteiten getoond in de Bundesliga. Wij zijn blij dat we hem konden overtuigen en wij zijn er rotsvast van overtuigd dat hij zich hier verder zal ontwikkelen en de ploeg met zijn kwaliteiten zal helpen.”