Hans Bonte: “Als SP.A in regering sukkelt, zal ze het vijfde wiel aan de wagen zijn”

De SP.A besliste gisteravond dat voorzitter John Crombez met informateur Bart De Wever mag praten over een nieuwe Vlaamse regering. Maar Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde, ziet zijn partij liever in de oppositie, zegt hij op Radio 1. “Het zou een groot en onverantwoord risico zijn om in een regering te stappen.”

De lokale afdelingen van de Vlaamse socialisten kwamen gisteren samen. Op een geanimeerde vergadering werd uiteindelijk beslist dat er gepraat kan worden met N-VA. Hans Bonte reageerde vanochtend in ‘De Ochtend’ op die beslissing. “De verkiezingsuitslag is wat hij is: men heeft rechts en extreemrechts gestemd en de SP.A is afgestraft. Het komt aan Bart De Wever toe om een initiatief te nemen en niet langer de Vlaamse politiek te verlammen met allerlei politiek-strategische spelletjes.”

Bonte is geen fan van regeringsdeelname. “Als SP.A in een regering zou sukkelen kan het niet anders dan dat wij het vijfde wiel van de wagen zijn. Wij zullen nooit onze stempel kunnen drukken. Dat is een groot en onverantwoord risico voor de partij”, zegt Bonte. “Ik denk dat we dan bij de volgende verkiezingen afgestraft zullen worden. We zullen nooit in een positie kunnen geraken waarbij wij dominant ons programma zullen kunnen uitvoeren.”

Een laatste reden voor het wantrouwen van Bonte: “Wij hebben heel wat nieuwe mensen op het terrein gebracht. Die moeten ook de stiel kunnen leren en zich kunnen vormen. Dat loopt veel moeilijker als je in een regering zit en gebonden bent door je loyaliteit aan een rechtse meerderheid in dit geval.”