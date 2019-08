Zoon schenkt lichaam van zijn moeder aan de wetenschap, maar het leger had andere plannen

Een Amerikaanse man uit Arizona doneerde vijf jaar geleden het lichaam van zijn overleden moeder aan een medisch onderzoekscentrum in de hoop zijn steentje te kunnen bijdragen in de strijd tegen Alzheimer. Pas drie jaar later kwam de pijnlijke waarheid aan het licht.

De 73-jarige Doris Stauffer uit het Amerikaanse staat Arizona overleed in 2014 in een verzorgingscentrum voor senioren. De bejaarde vrouw leed toen al enkele jaren aan Alzheimer, ook al droeg ze het gen dat de ziekte veroorzaakt niet.

De medische staf hoopte na het overlijden van de vrouw haar brein te kunnen onderzoeken. Haar zoon Jim contacteerde enkele onderzoekscentra en kwam op aanraden van een verpleegster terecht bij het Biological Resource Center (BRC) in Maricopa County in Arizona. Stephen Core, hoofd van het bedrijf, zou de hersenen van Stauffer opsturen naar een neurologische onderzoeksgroep. 45 minuten na het overlijden van Stauffer kwam iemand van BRC haar lichaam ophalen. Jim tekende een document waarin vermeld werd wat er wel en niet met het lichaam van zijn moeder mocht gebeuren.

Hand

Enkele dagen later ontving hij een houten doos met daarin de as van zijn moeder. Drie jaar ging voorbij tot Jim, dankzij een journalist van persbureau Reuters, ontdekte wat er echt met de overblijfselen van zijn moeder was gebeurd.

Documenten toonden aan dat een hand van Stauffer werd gecremeerd en dat de rest van haar lichaam werd gebruikt voor ontploffingen, uitgevoerd door het Amerikaanse leger. Het lichaam van Stauffer werd vastgegespt in een stoel en onder haar werd een explosief tot ontploffing gebracht. Volgens diezelfde documenten hoopte het leger zo een beter beeld te krijgen van wat het menselijk lichaam doormaakt als het geraakt wordt door een geïmproviseerd explosief.

Illegale handel

En Stauffer was niet de enige. Nog minstens twintig andere lichamen werden gebruikt voor het experiment. Het leger betaalde 5.893 dollar per lichaam (omgerekend zo’n 5.286 euro) aan BRC en ging ervan uit dat de nabestaanden op de hoogte waren van het project.

“Ik kan maar niet begrijpen dat dit kon gebeuren”, zegt Jim in een interview met FOX6. “Ik weet niet of ik dit ooit kan vergeten. “Telkens als ik een foto van haar zie dan zie ik die verschrikkelijke dingen voor mij.”

Samen met 33 andere nabestaanden diende Jim een klacht in tegen BRC en eigenaar Stephen Core. Hij werd veroordeeld voor illegale handel in lichaamsdelen. In zijn bedrijf werden meer dan 1.755 lichaamsdelen gevonden, goed voor 10 ton menselijke resten.