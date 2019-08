Dries Van Langenhove maakt thesis niet af en overweegt overstap naar KULeuven

UGent-student en Kamerlid Dries Van Langenhove zal zijn masterproef in de rechten dit academiejaar niet indienen. Het eindwerk zal niet klaar zijn voor de deadline op 19 augustus. Tegen de politicus loopt een tuchtrechtelijke procedure aan de UGent. “Als ik mijn thesis volgend jaar doe, is het waarschijnlijk aan de KULeuven”, zegt Van Langenhove.

Van Langenhove zou dit jaar aan de UGent afstuderen in de rechten maar hij kwam het voorbije academiejaar in opspraak na een ophefmakende pano-reportage over de extreemrechtse studentenvereniging Schild en Vrienden. Dat leverde hem een tuchtprocedure op. Het parket van Oost-Vlaanderen is ook een onderzoek gestart en de universiteit legde hem een ordemaatregel op die hem de toegang tot de gebouwen van de universiteit verbiedt. De rechtenbibliotheek mag hij enkel op afspraak in.

LEES OOK: Dries Van Langenhove daagt rector uit: “Laat studenten stemmen over mijn plaats in raad van bestuur”

Die sancties hekelt Van Langenhove, die in mei als onafhankelijke op de lijst van Vlaams Belang in het federaal parlement is verkozen. “Ik heb een drukke agenda. Op die manier kan ik onvoldoende aan die thesis werken”, klinkt het. “Ik lever geen half werk”, zegt Van Langenhove nog. Rector Rik Van de Walle kondigde in september vorig jaar een ordemaatregel en een tuchtprocedure aan. Van Langenhove kan bijgevolg ook niet deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de UGent, waarin hij verkozen was.

Hij geeft aan zijn studies te willen verderzetten aan de KULeuven, al moet hij die beslissing nog definitief nemen. Bij de UGent loopt de officiële inschrijvingsperiode tot 20 september, in Leuven is dat 1 oktober. Van Langenhove volgde eerder een opleiding tot politicoloog en loodgieter.