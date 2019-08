Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts plaatst nu ook een vraagteken achter zijn WK-deelname

Komt het dit seizoen nog goed met Victor Campenaerts? In een interview met Het Laatste Nieuws geeft de Antwerpenaar aan te twijfelen over zijn deelname aan het WK tijdrijden, eind september in het Engelse Yorkshire.

De regerend Europees kampioen tijdrijden liet eerder al weten zijn Europese titel later deze maand in het Nederlandse Alkmaar niet te zullen verdedigen. Nu lijkt daar ook een forfait voor het WK bij te zullen komen. Campenaerts geraakt na een slopend seizoen immers niet in de gewenste conditie. “Ik heb te veel hooi op mijn vork genomen”, aldus de renner van Lotto-Soudal. “Ik zoek momenteel vergeefs naar de goede conditie en dat is best frustrerend.”

Campenaerts verwijst naar een beladen voorjaar, fysiek en mentaal, als de belangrijkste reden voor zijn mindere conditie. Hij stak dan ook veel energie in zijn geslaagde poging het werelduurrecord te breken en reed nadien ook nog de Rondes van Italië en België. Dat het conditioneel toen al minder ging, bleek op het BK tijdrijden in Middelkerke waar hij zijn nationale titel moest afstaan aan Wout van Aert. “Ik wilde koste wat kost mijn titel verdedigen maar dat had ik nooit mogen doen”, aldus Campenaerts die nu ook overweegt het WK te laten schieten. Vorig jaar won hij nochtans de bronzen medaille in Innsbruck, na Rohan Dennis en Tom Dumoulin. Zowel Dennis - vreemde opgave in de Tour - als Dumoulin - knieblessure en transferperikelen - lijken momenteel niet in staat hun kansen te verdedigen.

Waterkans

Toch geeft Campenaerts zich nog altijd een kleine kans. “Als ik de start van de Vuelta haal en opnieuw competitief voor de dag kan komen, geef ik me nog een kans. Lukt het niet, dan focussen we op de Spelen in Tokio.”

De renner van Lotto-Soudal laat ook weten dat er weldra nieuws te verwachten valt omtrent een al dan niet verlengd verblijf bij Lotto-Soudal. “Voor mezelf ben ik eruit. Maar ik kan er voorlopig niet over uitweiden. Meer nieuws volgt. Eerst wil ik het contract wederzijds getekend voor mijn neus zien liggen.”