Gitaristen Rammstein kussen elkaar in Moskou uit protest tegen antihomowet

De twee gitaristen kussen elkaar tijdens het optreden in Moskou. Foto: YouTube

Zei daar iemand Rammstein en extreem-rechts? Wat dan te zeggen van de kus tussen gistaristen Paul Landers tijdens en Richard Kruspe tijdens het optreden van de Duitse metalband in Moskou? Zo protesteerden ze tegen de anti-LGBTQ-wetten in Rusland.

Rammstein is op tour, de band deed vorige maand nog het Koning Boudewijnstadion aan, en dat zorgt af en toe voor wat controverse. Sommigen stellen zich vragen bij de groep en noemen Rammstein - volgens fans totaal onterecht - extreem-rechts. Wat de twee gitaristen maandag deden, toont nog eens dat die fans gelijk hebben.

De twee kusten elkaar op het podium, als protest tegen de Russische “homopropagandawet” uit 2013. De wet verbiedt het om alle niet-heterosexuele handelingen voor te stellen als ‘normaal’, volgens de overheid bedoeld om kinderen te beschermen.

Maar daar trokken de mannen van Rammstein zich dus even niks van aan. Ze postten ook foto’s op Instagram, met het bijschrift ‘Rusland, we houden van je!’ in het Russisch.