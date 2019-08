Tiener valt in Ourthe: zoekactie voorlopig gestaakt

De zoekactie naar een 15-jarige jongen die woensdagnamiddag in de Ourthe is gevallen, werd ’s avonds opgeschort. Donderdagochtend zullen duikers van de Civiele Bescherming met een sonar verder zoeken.

De jongeman was met enkele vrienden aan het spelen toen hij rond 15.30 uur uitgleed en in het water viel aan de Quai Saint-Paul de Sinçay in Angleur, in de provincie Luik. Een van de tieners probeerde hem nog vast te grijpen, maar het slachtoffer belandde voor zijn ogen in de Ourthe.

De hulpdiensten werden meteen opgetrommeld om de jongeman te zoeken. Er cirkelde een tijdlang een helikopter boven de plaats des onheils en duikers gingen het water op om de 15-jarige te lokaliseren. Het parket is op de hoogte gebracht.

’s Avonds was de jongen nog niet teruggevonden en werd de zoekactie voorlopig stilgelegd. Donderdagochtend wordt door duikers van de Civiele Bescherming verder gezocht met behulp van een sonar