Amerikaanse Senaat keurt benoeming Kelly Craft als ambassadrice bij VN goed

De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van de diplomate Kelly Craft als VS-ambassadrice bij de Verenigde Naties woensdag goedgekeurd. Ze zal Nikki Haley vervangen, die vorig jaar opstapte.

Centrumlinkse Democraten verzetten zich tegen de aanduiding van Craft. Ze wezen op een reeks onverklaarde afwezigheden tijdens haar ambtstermijn als ambassadeur van Canada onder president Donald Trump. Dit jaar stopte ze met die job. Volgens prominenten van de oppositiepartij heeft Craft ook te weinig ervaring.

In de Senaat werd de benoeming goedgekeurd met 56 stemmen voor op een totaal van 100 stemmen.

De echtgenoot van Craft, Joe Craft, is een miljardair en is actief in de koolmijnindustrie. Ze zijn belangrijke sponsors van Trump en zijn Republikeinse partij.