Entourage gelooft voluit in kersverse nummer 1 in doel Gaëtan Coucke

“Plezier. Daar draait alles om. Als je dat niet hebt, wordt het niks.” Wijze woorden van Gaëtan Coucke, onlangs na zijn beresterke seizoen met Lommel in 1B. Een uitleenbeurt die de pas 20-jarige doelman van Genk het laatste, beslissende zetje gaf richting de realisatie van een droom. Door de zware achillespeesblessure van Danny Vukovic wordt hij de nieuwe nummer 1 bij Racing en mag hij zich gaan amuseren in de Jupiler Pro League en de Champions League. “Ik heb er alle vertrouwen in”, zegt Genks directeur jeugd Roland Breugelmans. “Het jongetje is een kerel geworden.”