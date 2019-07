SP.A-voorzitter John Crombez mag “onder voorwaarden” praten met Vlaamse formateur Bart De Wever (N-VA)

Een meerderheid van de SP.A-mandatarissen heeft voorzitter John Crombez woensdagavond een mandaat gegeven om “onder voorwaarden” over de inhoud te gaan praten met Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA). Dat werd vernomen bij verschillende aanwezigen.

Crombez riep woensdagavond de raad van voorzitters en secretarissen van alle afdelingen bijeen. Ook de parlementsleden zijn vertegenwoordigd in dat orgaan. Crombez gaf er toelichting bij de gesprekken die hij al heeft gehad met De Wever. Daarna kreeg de zaal het woord en werd er een nota voorgelegd die de voorzitter kan gebruiken bij formatiegesprekken.

“Niet aan zet”

Een overgrote meerderheid heeft Crombez een mandaat gegeven om te gaan praten. “SP.A gaat luisteren wanneer de partij wordt uitgenodigd voor formatiegesprekken”, zegt de voorzitter in een mededeling. “Het is voor SP.A echter duidelijk dat wij op basis van de verkiezingsuitslag niet aan zet zijn.”

“We hebben ons niet uitgesproken over wel of niet regeren met N-VA, want die vraag lag vandaag niet voor”, zegt een aanwezige. “We weten nu wel waar de lat ligt op het ogenblik dat daarover een beslissing moet worden genomen.” Bruno Tobback zou hebben geprobeerd om de discussie wel richting regeringsdeelname uit te sturen, maar dat zou hem niet in dank zijn afgenomen.

Tobback kan zich naar eigen zeggen vinden in de uitkomst van de vergadering. “Die inhoudelijke nota heb ik namelijk mee geschreven”, zegt hij. “Een uitnodiging voor echte formatiegesprekken is er vandaag niet. Maar als Bart De Wever heel ons inhoudelijk programma overneemt, mag er natuurlijk onderhandeld worden wat mij betreft.”

Louis Tobback. Foto: Kris Van Exel

“CVP van vroeger”

Vader Louis Tobback zei eerder op de dag dat SP.A alleszins niet in een regering stapt waar ook Theo Francken deel van uitmaakt. De socialisten hebben het immers niet begrepen op de rechtervleugel van N-VA. “Maar die partij is een beetje de CVP van vroeger”, zegt Bruno Tobback daarover. “Ze houden alles bij elkaar om te proberen een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Maar als je met een deel spreekt, spreek je ook met het geheel”, waarschuwt hij.

Theo Francken reageerde op Twitter al op de uitspraken van Tobback senior. “Wat een (h)eer”, luidde het.

Nota focust op mobiliteit

Eerder op de dag werd al duidelijk wat er in de inhoudelijke nota staat. Het document focust onder meer op mobiliteit. SP.A wil een shift van de auto naar het openbaar vervoer door het aanbod gevoelig uit te breiden, zelfs met nachtbussen. Er moet fors worden geïnvesteerd in De Lijn.

Een tweede belangrijk punt voor SP.A zijn de sociale maatregelen. De partij wil de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg volledig weg en vraagt daarvoor een miljardeninjectie in de sector. Ook kinderopvang en rusthuizen moeten beter worden gefinancierd, omdat ze stilaan mensen in armoede duwen.

Ten derde willen de socialisten een ambitieus plan rond klimaat.

Ondanks de meerderheid achter Crombez en de nota, vallen er woensdagavond nog verschillende kritische stemmen te noteren. “Enkel en alleen als we echt onze onbetwistbare stempel zouden kunnen drukken, moeten we verantwoordelijkheid nemen. In elk ander geval: wegblijven”, zegt een parlementslid.