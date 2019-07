Liverpool wint ondanks blunder van Alisson, Chelsea en Batshuayi genieten van wereldgoal van Pedro

Liverpool heeft woensdag een geslaagde generale repetitie gehouden voor de start van de competitie in Engeland. The Reds legden het Franse Lyon met 3-1 over de knie. Chelsea versloeg de Oostenrijkse landskampioen Salzburg met 3-5, mede dankzij een doelpunt van invaller Michy Batshuayi.

Liverpool sloot zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen af in Genève met een 3-1 overwinning tegen Olympique Lyon. De ploeg van Rode Duivel Jason Denayer kwam nochtans erg vroeg op voorsprong. Doelman Alisson liet een ongevaarlijke voorzet uit zijn handen glippen en moest een fout maken om de 0-1 te vermijden. De penalty van Depay (4.) kon Alisson evenwel niet tegenhouden.

Nog voor de rust zette Liverpool orde op zaken. Firmino (17.) bracht de Reds langszij, Andersen (21.) kopte niet veel later de 2-1 in eigen doel. De tweede helft startte zonder landgenoten. Denayer bleef binnen tijdens de rust, Divock Origi en Simon Mignolet kwamen op het uur tussen de lijnen bij Liverpool. In tussentijd legde Wilson (53.) de 3-1 eindstand vast. Komend weekend begint het echte werk voor Liverpool. Op Wembley nemen de mannen van coach Klopp het op tegen landskampioen Manchester City voor het Community Shield.

In de Red Bull Arena in Salzburg stonden geen landgenoten in de basis. Michy Batshuayi moest van zijn coach Frank Lampard tot de 74e minuut wachten op speelminuten. Op dat moment stond de 1-4 al op het scorebord. Pulisic (20. en 28.) op de counter en Barkley (23.) vanaf de stip brachten de Blues op 0-3. Na de 1-3 van Onguene (50.) pakte Pedro (57.) uit met een geniale ingeving door een voorzet achterwaarts met de hak binnen te leggen.

Pedro has just scored this utterly ridiculous goal for Chelsea against Red Bull Salzburg. pic.twitter.com/WfX8qBWpIB — James Whaling (@jjwhaling) July 31, 2019

Salzburg verkleinde via Minamino (85.) de kloof vanaf de stip. In het slot pikte ook de ingevallen Batshuayi (88.) zijn doelpunt mee, Minamino (90.+2) legde de eindstand vast.

Adnan Januzaj kwam in het Baskische Zubieta een hele oefenwedstrijd in actie met Real Sociedad. De winger vierde een zuinige 1-0 overwinning tegen reeksgenoot Alaves, dankzij een vroeg doelpunt van Rodrigues (18.).