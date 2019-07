Woensdagavond is een ruzie tussen twee Bilzenaren uit de hand gelopen. Een van de betrokkenen trok een mes. Een veertiger werd met een snijwonde afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de andere man werd voor verzorging meegenomen.

De ruzie tussen de twee mannen uit Bilzen speelde zich woensdag af in een appartement boven restaurant ‘Malibu’ aan de Maastrichterstraat in Waltwilder. “Ik denk dat de mannen ruzie hebben gekregen over ...