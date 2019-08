“Om inteelt tegen te gaan moeten ze aan de overkant van de weg een lief kunnen vinden”

Genk / Maasmechelen -

De mannetjes van de zadelsprinkhaan horen zingen, kan in Vlaanderen enkel op de heide tussen Maasmechelen en Genk. Met de drie populaties die er nog leven, heeft dit insect een flinke duw in de rug nodig om te overleven. “Er moet via corridors uitwisseling komen tussen de populaties. Anders gaat inteelt er waarschijnlijk voor zorgen dat deze soort definitief verdwijnt”, zegt insectenkenner Luc Crevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum.

Bedreigde dieren in Limburg - Deel 4: de zadelsprinkhaan