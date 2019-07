FC Alken krijgt gelijk in truitjeskwestie: forfaitzege tegen Walhain

Zonder te spelen heeft FC Alken de tweede ronde van de Beker van België bereikt. Alken kreeg namelijk van de voetbalbond een 0-5-forfaitzege tegen Walhain toegewezen. Op basis van artikel B1226 van het bondsreglement ging thuisploeg en derde-amateurclub Walhain in de fout in de truitjeskwestie, zodat eersteprovincialer Alken dit weekend in de tweede ronde uitkomt tegen Sint-Niklaas.