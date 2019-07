Vrijwilligster Lutgarde in de kijker

Sint-Joris

Alken - Lutgarde Vanbergen, tante Lut voor de vrienden, is een mama van twee, oma van vier en koffiedame van 20.000. Zij staat bekend als koffiedame van de Alkense Oogstfeesten. Aanstaande zondag, 4 augustus, feest ze weer mee. Alhoewel Lutgarde geen kaas gegeten heeft van horeca of evenementen, vond ze haar gading in de verdeling en organisatie van de koffie. Ze verzorgde meer dan veertig jaar ouderen in een bejaardentehuis, maar juli stond steevast in het teken van de Alkense Oogstfeesten.

Tientallen thermossen, honderden koffiekopjes, koffie, dozen suikers en melk werden jarenlang op haar terras afgezet. Alles poetste ze gretig. Tijdens de Oogstfeesten vond je haar achter de hoofdtoog in de rechterhoek: al jaren op diezelfde plaats. Ze was trouw op post. De eerste tien jaar hielp ze ook met flyeren, bijhouden van de administratie en was ze chauffeur voor de organisator.

De laatste jaren dwong haar leeftijd haar om het rustiger aan te doen, maar voor ‘me zoneke’, voorzitter Pieter Berden en neef, bleef ze dapper verder werken. Het ging wat trager, wat minder, maar op zondag is ze er altijd, de hele dag. Ze kan niet wegblijven – de oogstfeestmicrobe heeft haar te pakken – en tante Lut poetste afgelopen week toch nog wat koffiethermossen. Onbaatzuchtig, zonder opgeven, blijvend doorgaan… Lut helpt al 16 jaar lang keihard wekenlang voor de Oogstfeesten en kan uren herinneringen ophalen.

Laat dit artikel ook een symbolische dank je wel zijn aan alle vrijwilligers van de Alkense Oogstfeesten die door gezondheid, ouderdom, verhuis… afscheid namen, maar nog steeds een warm hart aan de Oogstfeesten toedragen. Zondag 4 augustus vanaf 11 uur verwelkomen we meer dan 20.000 bezoekers.