Pukkelpop: Kies zelf de setlist van The National, combi’s bijna uitverkocht

The National heeft iets speciaal in petto voor Pukkelpop: fans kunnen zelf een van hun twee concerten samenstellen. Wie dat over twee weken wil zien, moet snel beslissen: bijna alle combitickets zijn immers de deur uit.

Tijdens Pukkelpop viert The National hun twintigjarig bestaan met twee zeer unieke sets. Op vrijdag 16 augustus wordt het feestweekend ingezet met een show waarbij de focus grotendeels op hun prachtige nieuwe album ‘I Am Easy To Find’ ligt. Voor het concert op zondag 18 augustus krijgen de fans het volledig voor het zeggen: zij bepalen welke nummers Matt Berninger en co uit hun acht albums tellende discografie mogen beginnen repeteren. Op de website van Studio Brussel kan je tot en met maandag 12 augustus de setlist van The National mee bepalen.

Nieuwe namen, DaBaby annuleert

Poppy. Foto: HBvL

Daarnaast voegt Pukkelpop twee nieuwe namen toe aan de affiche. Op zaterdag 17 augustus mag het unieke Genkse hiphopproject Goeie Jongens de Marquee openen in plaats van Brass Against. Die laatsten verschuiven naar een later tijdstip in de Club. Andere nieuwkomer op zondag is het 24-jarige YouTube-fenomeen Poppy, die met haar robotachtige look en artificiële pop ondertussen een half miljard views vergaarde op het videoplatform.

Op zondag valt er helaas ook een afzegging te noteren: de populaire Amerikaanse rapper DaBaby kreeg zijn Amerikaanse verplichtingen niet gecombineerd met zijn show in Kiewit, en besloot daarop Pukkelpop links te laten liggen.

Bijna uitverkocht

Wie dat allemaal zelf wil meemaken, moet wel stilaan de knoop doorhakken. De combitickets zijn zo goed als uitverkocht en ook de tickets voor zondag, met onder meer Billie Eilish en Twenty One Pilots, zijn nog slechts beperkt beschikbaar.

Pukkelpop vindt van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus plaats in Kiewit. Alle info op de website van Pukkelpop.