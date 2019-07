Emotionele huldiging Dylan Teuns in stadhuis: “Halen op de wereldkaart gezet”

Halen -

Ook het stadsbestuur van Halen is de ritoverwinning van Dylan Teuns in de Ronde van Frankrijk niet ontgaan. De renner van Bahrein-Merida werd om 13 uur op het Halense stadhuis ontvangen door de burgemeester, het schepencollege, de sportraad en de twee Halense wielerclubs. De aanwezigen werden getrakteerd op een hapje en een drankje en Teuns mocht een geschenk uit handen van de burgemeester in ontvangst nemen.