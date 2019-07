In totaal 61 dealers en 460 druggebruikers betrapt tijdens twee weekends Tomorrowland

Boom - Tijdens de twee weekends van Tomorrowland zijn dit jaar 61 dealers betrapt. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar. In totaal werden ook 460 drugsgebruikers betrapt. Ook die cijfers liggen in de lijn van vorig jaar.

De betrapte drugsgebruikers kregen een onmiddellijke minnelijke schikking: 75 euro voor softdrugs, 150 euro voor harddrugs. Van de dealers kregen er 55 een dagvaarding voor een van de themazittingen in oktober, november en december. Zes dealers werden gearresteerd en voor de onderzoeksrechter geleid. Het gaat in totaal om 5 Belgen, 1 Duitser, 1 Spanjaard, 1 Pool, 1 Australiër, 2 Amerikanen, 7 Italianen, 26 Britten en 17 Nederlanders met leeftijden van 22 tot 46 jaar. In het eerste weekend werden vooral Nederlanders betrapt, in het tweede weekend staken de Britten erbovenuit.

53.595 euro, 890 Britse pond, 400 Amerikaanse dollars, 8.280 kuna en 15 Zwitserse franken werden in beslag genomen, net als 2.510 XTC-pillen, 638 neppillen, 115 gram neppoeder, 427 gram cocaïne, 848 gram MDMA, 25 gram cannabis, 46 gram hasj, 411 gram ketamine, 57 milliliter GHB, 135 speedpillen en 50 dosissen LSD.

Aanranding en verkrachting

Tachtig bezoekers werden bestuurlijk aangehouden: 66 inklimmers, negen mensen die openbaar dronken waren en vijf mensen die voor overlast zorgden.

Waar er tijdens het eerste weekend nog 239 aangiftes waren van gestolen gsm’s, waren dat er tijdens het tweede ‘slechts’ 61. Er liepen 9 gauwdieven tegen de lamp, van wie er zes al aangehouden zijn.

Tijdens de twee weekends werden in totaal drie aangiftes van aanranding gedaan en één van poging tot verkrachting.

“Wat de drugsfeiten betreft, zijn de cijfers vergelijkbaar met de vorige twee edities”, aldus het parket. “In 2018 werden 63 dealers en 430 gebruikers betrapt, in 2017 43 dealers en 451 gebruikers. Wat de diefstallen betreft zien we deze editie een merkbare daling van het aantal aangiftes dat in 2018 nog 456 betrof. Zowel het slechtere weer als de arrestaties van gauwdieven droegen allicht bij aan deze daling.”

Het parket benadrukt ook dat gauwdieven meestal inklimmers zijn en dus niet via de ingang binnenkomen.