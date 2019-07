Na een vroege piek in juni is de tekenactiviteit in onze regio opvallend snel gedaald. “Het aantal tekenbeetmeldingen ligt vandaag op minder dan de helft van het 5-jarig gemiddelde”, klinkt het bij Tekenradar.nl . Vorig jaar waren er ook al minder teken door de droogte.

Het slechte nieuws eerst: we zitten nog altijd midden in het tekenseizoen. “Er worden nog elke dag duizenden mensen gebeten, maar het aantal meldingen ligt wel een pak lager dan we normaal in deze periode ...