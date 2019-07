Kinderen van de Petteflet zijn Mooimakers

Beringen - Dinsdag 30 juli zijn de kids van de Petteflet in Beringen op straat gegaan met het aangevraagde materiaal van Mooimakers. Met zak en opraapstok stonden Noëmie, Allegra, Efsa, Sterre, Evita, Victor & Mirza paraat. Samen met Ronan en juf Petra hadden ze de slogan: We ruimen het op maar zeggen tegen afval stop!

Tijdens de wandeltocht van maar liefst 2 uur werden er vele blikjes, plastic en nog veel meer opgeraapt, volgens de kinderen hebben ze wel duizenden sigarettenpeuken verzameld. Dit alles heeft veel tijd en werk gekost maar voor een goed doel. Tijdens de wandeltocht spraken de kinderen over dat de wereld hun toekomst is en dat ze daarom dit allemaal opruimen. Dankzij het materiaal van Mooimakers werd de opruimactie een pak makkelijker.

Dit is niet de eerste keer dat de Petteflet een opruimactie doet. Juf Petra is de drijvende kracht achter deze actie. We hopen naar de toekomst dit nog meer uit te breiden.