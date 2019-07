Hechtel-Eksel -

Op de Lommelsebaan in Hechtel reed woensdagnamiddag rond 14 uur een wagen achter in op een ander voertuig dat stilstond voor een wagen die een inrit wou indraaien. De botsing gaf een harde klap, maar er werd niemand gewond. Het ongeval zorgde wel even voor een beetje verkeershinder.