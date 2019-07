Zes kilo extra spierkracht. Een stuk zelfverzekerder. Méér lef in het veld. Na een wisselvallig, bij vlagen moeizaam leerjaar in de veeleisende Ajax-school manifesteert Perr Schuurs (19) zich nadrukkelijk om Matthijs de Ligt op te volgen. “Bescheidenheid, dat leren ze je wel af in Amsterdam.”