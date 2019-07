N-VA in de clinch met burgemeester Pierre Kompany

Pierre Kompany heeft het in zijn gemeente Ganshoren, waar hij burgemeester is, aan de stok met N-VA. De partij diende een klacht in wegens het niet-naleven van de taalwetgeving en meldt nu ook dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht de klachten ontvankelijk en gegrond verklaard heeft. verklaard.

Karl Vanlouwe (N-VA), Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid in Ganshoren, diende klacht in tegen het gemeentebestuur omdat de zittingen van de gemeenteraad en de bijhorende documenten niet tweetalig zouden zijn. “Wanneer overheden verwachten dat burgers de wetgeving naleven, moeten ze dat zelf ook doen,” zegt Vanlouwe. “Helaas geeft de gemeente Ganshoren niet het goede voorbeeld wat betreft de taalwetgeving. De zittingen van de gemeenteraad worden niet in twee talen gevoerd. En zelfs belangrijke documenten zoals agenda’s en verslagen, worden niet in het Frans én het Nederlands opgemaakt.”

“Behalve juridisch is deze zaak ook erg symbolisch,” zegt Vanlouwe. “In Kompany zijn verweer naar de VCT, beweert de burgemeester dat de verslagen van het College nooit tweetalig zijn omdat de voertaal het Frans is. Welk signaal geeft een burgemeester hiermee aan zijn Nederlandstalige inwoners? Of wat te denken van eentalige werkzoekenden die, net door het gebrek aan tweetaligheid, zwak staan op de arbeidsmarkt? ” besluit Vanlouwe.