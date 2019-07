Brussel maakt zich op voor wereldkampioenschap tiramisu

Brussel - Sinds 2017 bestaat er ook een wereldkampioenschap tiramisu maken. Voor de derde editie trekt de organisatie ook naar Brussel.

Wie denkt dat hij de kunst van het tiramisu-maken perfect beheerst, kan zich inschrijven voor de Tiramisu World Cup. De wedstrijd staat uitsluitend open voor amateurs en je mag de jury zowel een klassieke bereiding (op basis van mascarpone, lange vingers, koffie, suiker, ei en cacao) als een eigen invulling van het beroemde Italiaanse dessert voorschotelen (maximaal drie extra ingrediënten en een alternatief voor de lange vingers).

Extra handig: de Europese selectierondes vinden dit jaar plaats in het City 2-winkelcentrum in Brussel, op 11 en 12 oktober. Wie naar de volgende ronde mag, wordt op 14 oktober uitgenodigd in het Hiltonhotel naast de Grote Markt. De grote finale vindt plaats op 3 november, in het Italiaanse Treviso. De winnaars vliegen eind november naar het Braziliaanse Curitiba, waar ze speciale gasten zullen zijn op een evenement dat de Italiaanse keuken in de schijnwerpers zet.