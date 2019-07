Harde kern Sporting Hasselt na incidenten: “Met propere lei aan nieuw seizoen beginnen”

Voetbalclub Sporting Hasselt kwam vorig seizoen enkele keren negatief in het nieuws na incidenten met Q-Side, de harde kern van de amateurclub. De relatie tussen beide partijen vertroebelde en de supporters stuurden zelfs hun kat naar de laatste thuiswedstrijden van hun favoriete club. De voorbije weken werden de plooien tijdens twee overlegmomenten weer gladgestreken. “Met het oog op het nieuwe seizoen zijn we bereid om met een propere lei te beginnen”, klinkt het in een statement van Q-Side.