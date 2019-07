Naomi Campbell geweigerd in hotel wegens huidskleur

Het Britse topmodel Naomi Campbell (49) is naar eigen zeggen eens geweigerd in een Frans hotel omdat ze een zwarte huidskleur heeft. Dat zegt ze in een interview met Paris Match, dat focust op diversiteit in de modewereld.

In het interview wijdt Naomi Campbell, zonder de naam van het hotel te noemen, uit over het voorval. Het gaat om het hotel waarin ze verbleef tijdens het meest recente filmfestival van Cannes. “Ze wilden mijn vriend en ik niet binnen laten omwille van mijn huidskleur”, zegt ze.

“Aan de ingang van dat hotel werd ons verteld dat het evenement binnen volzet was, maar de buitenwipper liet intussen wel andere gasten binnen.” Het model voegt eraan toe dat dit voor haar een “schokkend moment” was, dat haar net extra aanmoedigt om zichzelf te blijven en voor zichzelf op te komen.

Het is niet de eerste keer dat de Britse schone geconfronteerd wordt met een zo’n voorval. In april onthulde ze dat een “bepaald land” een reclamecampagne, waarvan ze het boegbeeld was, weigerde te lanceren omdat ze van Afrikaanse origine is.“Hoe het zit met diversiteit in de modewereld? Die is nog steeds niet helemaal in balans”, zei Campbell toen in een reactie aan Vogue. Campbell.

Naomi Campbell schreef in 1987 in de Britse Vogue. Ze was het eerste zwarte model op de cover in de geschiedenis van het modeblad.