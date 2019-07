Nederlandse tiener maakt wereldhit op zolderkamer: “Ik hoef nooit meer te werken”

Een Nederlandse jongen van 19 heeft deze week vanop z’n zolderkamertje in Purmerend één van de grootste records in de muziekgeschiedenis gebroken. De naam Young Kio doet waarschijnlijk geen belletje rinkelen, maar de wereldhit ‘Old Town Road’ van Lil Nas X ongetwijfeld wel.

17 weken onafgebroken op nummer één in de VS, da’s beter dan Mariah Carey én Justin Bieber, die het vorige record deelden. De jonge Nederlander stelde de beat van het nummer samen: “Als ik het slim aan boord leg, hoef ik nooit meer te werken.”

Kiowa Roukema woont in het Nederlandse stadje Purmerend bij zijn ouders en studeerde tot enkele weken geleden nog een multimedia-opleiding. Maar één beatje dat hij in elkaar stak, heeft alles overhoop gezorgd. Dat ging ongeveer zo. “Ik zat wat te kloten op YouTube en kwam een nummer met een banjo tegen”, zegt hij aan RTL. “Ik samplede het en zette er een simpele beat onder.” 25 minuutjes werk, meer was het niet: “Ik dacht nog: dit nummer gaat waarschijnlijk niet lopen, want het is geen standaard beat, maar dat deed het dus wel.”

Beats maken, dus. Young Kio doet het al een jaar of drie. Online staan er zo’n 400 van zijn hand. Het was een vriend die Roukema aan zijn hobby hielp: “Jij houdt toch van computers, zei hij, en hij gaf mij het programma Fruitloops, waar je enkele beats mee in elkaar stopt”, zegt Roukema. “Ik oefende er elke dag een beetje op. Het ging steeds beter. Toen de beats op een level waren dat ik ze kon verkopen, zette ik ze op Soundcloud en later op Beatstars, een soort webshop voor beats.” Onbekende rappers betalen dertig euro om het werk van YoungKio te kopen. “Ik kan echt heel snel goeie beats maken. Misschien wel tien per dag”, vertelde hij aan de ‘New York Times’.

Het was op die site dat de toen nog onbekende rapper Lil Nas X rondsnuisterde en de beat van het uiteindelijke ‘Old Town Road’ ontdekte. “Ik ontdekte het op zijn Instagram, hij had toen nog maar duizend volgers, maar ik vond het eigenlijk wel dope.” Ook Lil Nas X betaalde aanvankelijk 30 dollar, maar toen het nummer zo’n hoge vlucht nam - onder meer via de app TikTok, erg populair bij jongeren - spraken de twee af om de opbrengsten 50/50 te verdelen. Bleef enkel nog het originele banjosampletje over. Dat is eigenlijk afkomstig van de band Nine Inch Nails. “Ik had nog nooit van hen gehoord, maar hey ze maken best goeie muziek”, vertelt hij met een lachje aan New York Times. Naar verluidt is ook daar een deal over gesloten.

En dus staat het leven van Roukema hélemaal op z’n kop. Hij woont nog wel bij z’n ouders, maar is op zoek naar een nieuwe stek: in Los Angeles. Dat heeft veel te maken met de platendeal die hij tekende voor Universal, z’n leven zal zich nu veel meer in de VS afspelen. Dat Roukema ook véél geld verdient, is wel duidelijk. Hoeveel wil hij niet zeggen, maar inYouTube-talkshow Convo liet hij weten dat, als hij het goed aan boord legt, waarschijnlijk nooit meer zal moeten werken.