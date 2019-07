Deceuninck-QuickStep met Alaphilippe en Evenepoel naar Clasica San Sebastian

Julian Alaphilippe, een van dé smaakmakers in de voorbije Tour, start zaterdag als kopman van Deceuninck-Quick.Step in de Clasica San Sebastian. De Fransman won de Spaanse klassieker vorig jaar. Ook Remco Evenepoel maakt deel uit van de selectie. Voor het jonge talent wordt het zijn debuut in een eendagswedstrijd van de World Tour.

“De Clasica San Sebastian is altijd een mooie en opwindende wedstrijd met een lastige finale”, weet sportdirecteur Wilfried Peeters. “Heel wat renners komen net uit de Tour en zijn nog in vorm. Wij hebben een sterk en gemotiveerd team en kunnen meerdere troeven op tafel leggen. Maar het plan is om het stap per stap aan te pakken. We zullen zien hoe de wedstrijd evolueert en hopelijk hebben we op het einde van de dag een mooi resultaat op zak.”

Naast Alaphilippe en Evenepoel bestaat de selectie uit Tim Declercq, Dries Devenyns, de Italiaan Eros Capecchi, de Deen Mikkel Honoré en de Spanjaard Enric Mas.

Nicolas Roche leidt selectie van Sunweb met twee Belgen

Team Sunweb trekt zaterdag in de Clasica San Sebastian de kaart van de Ier Nicolas Roche. Hij krijgt onder meer Jan Bakelants (elfde in 2017) en Louis Vervaeke in steun.

Volgens ploegleider Michiel Elijzen kan Roche een rol spelen in de lastige finale van de Baskische WorldTourkoers, waarin hij al vier keer de top tien haalde (maar nog geen podium). “De route is iets aangepast in vergelijking met de afgelopen jaren, maar de laatste klim voor de finish is zoals altijd het punt waarop we moeten focussen. We hebben een sterke ploeg waarmee we Nicolas in de juiste positie voor de finale willen brengen. Hij heeft in de Tour laten zien hoe goed zijn vorm is”, aldus Elijzen, die ook een en ander verwacht van de Zwitser Marc Hirschi, de wereldkampioen bij de beloften. “Hij is net teruggekeerd van een hoogtestage.”

De ploeg bestaat verder uit de Duitsers Johannes Fröhlinger en Florian Stork en de Amerikaan Chad Haga.