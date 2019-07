Het zeldzame eikelmuisje Kurinne, dat drie maanden geleden met een zendertje werd uitgezet om te kunnen achterhalen of er in de buurt nog meer soortgenoten zitten, is overleden. “Doodgebeten door een steenmarter”, zegt vrijwilliger bij Natuurpunt Goedele Verbeylen.

Lees ook. Flink aangedikte eikelmuis Kurinne voor tweede keer in Kuringen vrijgelaten

Kurinne werd in april gevangen in een speelgoedwinkel in Kuringen. Het was meteen de meest noordelijke grens in Limburg ...